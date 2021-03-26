Белгородские кикбоксеры завоевали 47 медалей

В тройку лучших пробились воспитанники восьми школ региона. Фото ЦСП Белгородской области.

В подмосковной Истре состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу.

В соревнованиях, проходивших в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», приняли участие 384 спортсмена из 16 регионов России.

В активе спортсменов Белгородской области 47 призовых мест, включая 22 первых.

В тройку лучших пробились воспитанники восьми школ региона:

ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области» - 18 медалей,

МБУДО «ДЮСШ № 4» г. Белгорода – 9,

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» - 7,

МБУДО «ДЮСШ» Корочанского района – 5,

МБУ «СШОР «Молодость» г. Старый Оскол – 3,

МБУ «СШ» г. Валуйки – 2,

МБУДО «ДЮСШ» Чернянского района – 2,

БРСОО «Федерация кикбоксинга» - 1.

Только одному нашему земляку Давиду Едаменко (МБУДО «ДЮСШ № 4» г. Белгорода) удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета. Воспитанник Алексея Потеряхина стал лучшим в возрастной категории 28 кг в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».