«Открытие» поддержит инвесторов Арктической зоны

Банк уполномочен кредитовать резидентов Арктической зоны (АЗРФ) по сниженной ставке. Фото: "КП" Архив

Программа входит в комплекс мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Здесь уже зарегистрированы 69 инвесторов с проектами объемом более 188 миллиардов рублей.

Конечная стоимость займа для клиентов по программе составит около 2% годовых. Заемщики предоставляют банку краткое описание реализации инвестиционного проекта, срок его окупаемости и другие подробности. Участники программы принимают на себя обязательство вложить в проект не менее 30% собственных средств, а также создать новые рабочие места.

Объем обращений от клиентов «Открытия» за финансированием по программе уже превысил 600 миллионов рублей. К слову, по данным Минвостокразвития, на получение льготных кредитов уже претендуют 8 резидентов Арктической зоны. Это проекты в сфере промышленности, логистики, туризма, сельского хозяйства и другие - их реализация позволит создать 5,4 тысячи новых рабочих мест.