Белгородцы вновь смогут летать за рубеж

С 24 апреля из белгородского аэропорта имени В.Г.Шухова можно будет улететь в Анталью (Турция), с 1 мая – в Бодрум (Турция) и Энфиду (Тунис). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова накануне провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По его итогам было решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов ряда российских городов, включая Белгород.

С 24 апреля из белгородского аэропорта имени В.Г.Шухова можно будет улететь в Анталью (Турция), с 1 мая – в Бодрум (Турция) и Энфиду (Тунис).