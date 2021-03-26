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Общество26 марта 2021 9:07

Белгородцы вновь смогут летать за рубеж

Рейсы за пределы РФ из аэропорта имени В.Г.Шухова возобновятся с 24 апреля
Алексей СЕРГУНИН
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С 24 апреля из белгородского аэропорта имени В.Г.Шухова можно будет улететь в Анталью (Турция), с 1 мая – в Бодрум (Турция) и Энфиду (Тунис).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова накануне провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По его итогам было решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов ряда российских городов, включая Белгород.

С 24 апреля из белгородского аэропорта имени В.Г.Шухова можно будет улететь в Анталью (Турция), с 1 мая – в Бодрум (Турция) и Энфиду (Тунис).