Онколобольные белгородцы смогут лечиться в Калуге

Сотрудничество между Белгородской и Калужской области предусматривает совместную работу по развитию культуры, туризма и спорта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня главы Белгородской и Калужской областей договорились о сотрудничестве в области ядерной медицины, цифровой трансформации и обмене опытом в лечении онкологических пациентов.

«Жители Белгородской области, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут получать лечение в онкоцентре в Обнинске Калужской области, а наши врачи будут обмениваться опытом с калужскими коллегами», – заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Калужская область ориентируется на опыт Белгородской области в сфере развития сельского хозяйства и строительства, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Также это сфера IT. Мы хотим применить опыт цифровизации Белгородской области у себя в регионе. Мы планируем установить тесное сотрудничество в этой сфере».

Кроме того, сотрудничество между Белгородской и Калужской области предусматривает совместную работу по развитию культуры, туризма и спорта.

В рамках визита делегации Калужской области представят также инновационную площадку «Бирюч» в Красногвардейском районе.