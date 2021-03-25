3 апреля в Белгороде стартует фестиваль спорта

3 и 4 апреля состоятся турниры по ММА и настольному теннису. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй год кряду в областном центре пройдет фестиваль спорта Belgorod Open.

В этом году организаторы планируют провести соревнования по стритболу 1×1, стритболу 3×3, мини-футболу 5×5, армрестлингу, настольному теннису, ММА, волейболу, пулевой стрельбе, тхэквондо, шахматам, настольным играм и фитнесу.

Состязания пройдут с апреля по июнь, к участию допускаются все желающие от 18 лет.

Для детей и детей-инвалидов пройдут соревнования по мини-футболу 5×5 и боулингу.

3 и 4 апреля состоятся турниры по ММА и настольному теннису. Заявку можно подать в личные сообщения группы Belgorod Open 2.