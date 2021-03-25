Еще 128 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33760 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1967 и 1970 годов рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 88 пациентов заболели, а 128 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33760 человек, выздоровели – 29568, умерли – 545.