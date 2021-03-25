Житель Белгородской области погиб во время пожара

Огонь повредил здание на площади 120 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в Шебекино в здании пилорамы произошло возгорание. Едва поступил сигнал о происшествии, как незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 52, № 12 и специализированной пожарно-спасательной части.

В результате огонь повредил здание на площади 120 квадратных метров, произошло обрушение кровли.

К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело охранника 1986 года рождения. Возможной причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефонам «112» или «101».