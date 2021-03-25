Белгородцы смогут въехать на Украину только при отрицательном тесте на COVID-19

В случае отсутствия справки на COVID-19 на границе человека могут отправить на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом власти Украины изменили порядок въезда на территорию государства для иностранцев.

Теперь жителям Белгородской области для того, чтобы попасть в страну, понадобится предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

«Все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов и с отрицательным результатом», - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Любопытно, что изначально камбин Украины обозначил срок 72 часа. Но через сутки Степанов озвучил другую цифру – 48 часов.

Кроме того, для въезда обязательно наличие страхового полиса. В случае отсутствия справки на COVID-19 человека могут отправить на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

Как пояснили «КП» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, по сути, произошло одно изменение – добавилась необходимость сдавать тест на коронавирус. А вот страховой полис украинские пограничники требовали и раньше.