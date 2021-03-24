В Белгородской области становится теплее

Ветер северо-восточный - ночью от 9-ти до 14-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По информации белгородских синоптиков, завтра, 25 марта, на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный - ночью от 9-ти до 14-ти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти.

Температура воздуха ночью - от ноля до пяти градусов мороза, днем – от двух до семи градусов тепла.

В Белгороде ночью - от одного до трех градусов ниже ноля, днем - от четырех до шести градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей.

Любителям рыбной ловли инспекторы ГИМС напоминают, что выходить на лед в данное время крайне опасно.

Автомобилистам спасатели рекомендуют в условиях гололедицы не превышать скоростной режим, отказаться от резких маневров и заранее проверять исправность стеклоочистителей, так как снежные осадки могут ухудшить видимость во время движения. Важно возле пешеходных переходов соблюдать особую осторожность.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.