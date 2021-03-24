На Белгородчине злоумышленник проломил стену гаража и украл автомобиль

Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 23 марта, в дежурную часть УМВД России по г. Старому Осколу обратился 43-летний мужчина. Он сообщил, что из гаража в центре города пропал автомобиль «ВАЗ 2106», доставшийся ему от отца по наследству.

Стоимость похищенного автомобиля староосколец оценил в двадцать тысяч рублей, так как транспортное средство длительное время не использовалось.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в этот же день установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, в начале марта злоумышленник проломил стену в чужом гараже и похитил автомобиль «ВАЗ 2106», который впоследствии отбуксировал и сдал на скупку металла.

Помогавшего ему водителя «Газели» фигурант ввел в заблуждение, сообщив, что владельцы разрешили ему забрать имущество. Вырученные деньги подозреваемый потратил.

Теперь в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Тем временем, сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. По оперативным данным, злоумышленник побывал еще в трех гаражах, откуда пропали автомобиль «Москвич» и гаражные ворота.