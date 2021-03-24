На Белгородчине в СИЗО и двух колониях ввели карантин из-за вспышки COVID-19

Сейчас заключенным разрешены свидания только со следователями и защитниками.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки по распространению коронавирусной инфекции в двух колониях и следственном изоляторе в Белгородской области ввели карантин.
Об этом сегодня сообщило управление ФСИН по региону.
Речь о ИК-5 (мужская колония строгого режима) и СИЗО-3 в Белгороде, а также в ИК-9 (женская колония общего режима) в Валуйках.
Сейчас заключенным разрешены свидания только со следователями и защитниками. Встречи могут проходить в помещениях с защитными разделительными стеклами, а участники должны использовать маски и перчатки.
Ограничительные мероприятия снимут лишь при снижении уровня заболеваемости в учреждениях уголовно-исполнительной системы.