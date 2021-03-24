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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 12:01

Еще четверо жителей Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки от коронавируса в регионе вылечились 139 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки в Белгородской области 85 пациентов заболели, а 139 – выздоровели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1954 и 1961 годов рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1937 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1962 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 85 пациентов заболели, а 139 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33672 человека, выздоровели – 29440, умерли – 542.