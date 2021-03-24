Почти 3,5 тысячи белгородских детей посещают школьные лагеря

В 45-ти школах Белгорода в рамках весенних каникул организованы лагеря для учащихся. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В 45-ти школах Белгорода в рамках весенних каникул организованы лагеря для учащихся.

«Мы постарались, чтобы дети отдохнули максимально интересно и насыщенно, - поясняет руководитель управления образования администрации города Ирина Гричаникова. - Программа включает все виды мероприятий: культурные, спортивные, краеведческие. Организовано посещение музеев, театров, библиотек, конечно, с соблюдением всех необходимых норм».

Во время каникул будут работать все кружки и секции дополнительного образования. Предусмотрен и научный лагерь для одаренных детей на базе оздоровительного лагеря им. Гагарина, организатором которых выступит БГТУ им. В.Г. Шухова.

Пришкольные лагеря посещают 3427 детей. Большая часть из них – ученики начальной школы. Дети постарше предпочитают проводить время дома.

50 старшеклассников на этих каникулах решили подзаработать и отдыху предпочли трудоустройство. Всю неделю они будут помогать в уборке парков сотрудникам Белгорблагоустройства.