Программа капремонта в Белгородской области: краткий справочник собственника

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах остается одной из основных задач для сферы ЖКХ.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, за 7 лет с момента его создания в регионе капитально отремонтировано более 1200 многоквартирных домов.

Любой ремонт – дело хлопотное, а когда он касается общего имущества, то особенно важно внимательно изучить тонкости, связанные со своевременным и качественным его проведением.

Чем капитальный ремонт отличается от текущего?

Текущий и капитальный ремонт отличаются способами финансирования и перечнем работ. Текущий проводит организация, обслуживающая дом - это мера поддержки дома в надлежащем состоянии. Управляющая организация должна проводить осмотры помещений и составлять план по текущему ремонту. А оплачивается он за счет средств, собираемых на содержание общедомового имущества.

Для капитального ремонта в течение нескольких лет формируется фонд за счет ежемесячного минимального взноса - из его средств и будут финансироваться работы. Это восстановление или замена внутридомовых инженерных сетей, лифтов, работы на фасаде и кровле, в подвале дома.

Как формируется программа капитального ремонта?

Формирование программы капремонта регулируется Жилищным кодексом РФ.

Региональный план – это тридцатилетняя программа, куда включены все многоквартирные дома региона за исключением аварийных, домов блокированной застройки и домов, где менее пяти квартир.

Законом Белгородской области определены критерии очередности проведения капитального ремонта. Основные - износ дома и год ввода в эксплуатацию.

Региональный план ежегодно актуализируется и разбит на трехлетние периоды, для которых формируются ежегодные краткосрочные планы, составленные по принципам:

- использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт;

- необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту исходя из фактического уровня собираемости средств на счете, счетах регионального оператора;

- актуализации в связи с проведением капитального ремонта многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

читать полностью>>>