Белгородец на улице ударил прохожего пассатижами. Фото: "КП" Архив

На днях в одном из дворов Белгорода произошел конфликт между двумя мужчинами. По предварительным данным, 38-летний местный житель повздорил с прохожим. Разгоряченный ссорой и алкоголем жилец дома зашел в квартиру, схватил пассатижи, выбежал на улицу и несколько раз ударил оппонента инструментом по голове.

Пострадавший – 28-летний парень, вызвал скорую. Медики доставили его в больницу и передали информацию о пациенте с криминальными травмами в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.