Сегодня в Белгороде начнет работу центр поддержки онкопациентов

В тестовом режиме Центр поддержки онкопациентов будет работать в будние дни с 10:00 до 17:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 24 марта, с 10:00 в Белгороде начнет работу центр поддержки онкопациентов.

«Каждый человек, которому поставлен онкологический диагноз, хотя бы один раз испытывал сложности в процессе лечения, - поясняет инициатор проекта Евгения Кондратюк. - И на преодоление этих трудностей уходило драгоценное время и ресурсы. Наш проект позволит пациентам получить ответы на интересующие вопросы, а также психологическую и юридическую помощь».

В тестовом режиме Центр поддержки онкопациентов будет работать в будние дни с 10:00 до 17:00.

После завершения тестового режима перейдет на круглосуточный режим работы. На многоканальную «горячую» линию пациент сможет обратиться в любое время дня и ночи.

Если вопрос будет носить справочный характер, операторы Центра смогут решить его немедленно. В случае более узких, специфичных вопросов, за онкопациентом будет закреплен персональный сопровождающий, который будет сопровождать его на всех этапах решения вопроса.

Проект «Центр сопровождения онкологических пациентов» будет реализован совместно с Департаментом здравоохранения Белгородской области.

Телефон горячей линии: 8-800-301-61-63