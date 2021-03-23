24 марта в Белгородской области ждут ветер и снег

Если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 24 марта, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами небольшой снег. Ночью на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный 8 – 13 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15 - 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от одного до шести градусов мороза, днем – от одного до шести градусов тепла.

В Белгороде ночью - от одного до трех градусов мороза, днем – от двух до четырех градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает одеваться соответственно погоде и помнить, что если в прогнозе погоды передают о северном направлении ветра, то по ощущениям температура воздуха может казаться на несколько градусов ниже.

Если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Во время осадков и в условиях гололедицы спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и быть предельно внимательными.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.