Белгородские спасатели приняли участие в региональном чемпионате по настольному теннису

В личном зачете первое место занял Николай Бережной (1 отряд Федеральной противопожарной службы). Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

На базе белгородского государственного центра народного творчества прошли соревнования по настольному теннису среди подразделений Главного управления МЧС России по Белгородской области.

В этом году в соревнованиях участвовало восемь команд по два человека в каждой.

Личное первенство проходило по действующим правилам игры в настольный теннис. Каждая игра состояла из пяти партий до 11 очков, до выигрыша в трех партиях.

Победу в соревнованиях одержала команда 1-го отряда федеральной противопожарной службы, на втором месте оказался Центр управления в кризисных ситуациях и на третьем – представители специализированной пожарно-спасательной части.

В личном зачете первое место занял Николай Бережной (1 отряд Федеральной противопожарной службы). Второй результат у сотрудника Центра управления в кризисных ситуациях Кирилла Ковалева, третье - у сотрудника специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области Дмитрия Корнева.