В Белгородской области полицейские и спасатели пришли на помощь погибавшему в квартире пенсионеру

Полицейские и сотрудники МЧС обнаружили пожилого мужчину в беспомощном состоянии Фото: "КП" Архив

22 марта в службу спасения обратились неравнодушные жители поселка Ракитное. Они сообщили, что уже несколько дней не видели 80-летнего пенсионера и на связь он не выходит. Диспетчер передала информацию о случившемся в отдел полиции.

Выехавшие правоохранители опросили соседей пожилого мужчины. Те рассказали, что он живет один и к тому же страдает сердечнососудистым заболеванием. Дверь его квартиры по-прежнему оставалась запертой.

Полицейские вызвали на место наряд МЧС и скорую. Поднявшись по пожарной лестнице, спасатели увидели, что дедушка лежит на полу.

- После вскрытия двери полицейские и сотрудники МЧС обнаружили пожилого мужчину в беспомощном состоянии. У пенсионера имелись признаки инсульта. Он подавал признаки жизни, но не мог самостоятельно передвигаться и говорить, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Благодаря вовремя прибывшей помощи пенсионер остался жив. Сейчас он находится в больнице.