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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 12:01

Еще 87 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Тем временем за минувшие сутки от коронавируса в регионе вылечились 63 человека
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33587 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1953 и 1956 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Красногвардейского района 1950 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 87 пациентов заболели, а 63 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33587 человек, выздоровели – 29401, умерли – 538.