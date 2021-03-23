Еще 87 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33587 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1953 и 1956 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Красногвардейского района 1950 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 87 пациентов заболели, а 63 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33587 человек, выздоровели – 29401, умерли – 538.