Белгородская тяжелоатлетка выиграла первенство России

За 2020-й пандемийный год Мария установила 16 рекордов России, а в нынешнем календарном – уже шесть. Фото ЦСП Белгородской области.

В Старом Осколе продолжается первенство России по тяжелой атлетике.

Золотую медаль в весовой категории 64 кг среди девушек 13 - 17 лет завоевала местная спортсменка мастер спорта Мария Груздова (2005 года рождения). При этом Мария установила четыре рекорда России (рывок - 84 кг, толчок - 105 кг, сумма - 189 кг).

Эта победа позволит Марии выступит на первенстве Европы в Польше, которое пройдет с 20 по 27 августа.

Как рассказал «КП» тренер Марии Дмитрий Водяха, 5 апреля спортсменка отправится на тренировочное мероприятие в Рузу (Московская область) для подготовки к первенству мира среди юниоров (до 20 лет). Крупнейший молодежный турнир года состоится в аравийской Джидде с 23 по 31 мая.

«За 2020-й пандемийный год Мария установила 16 рекордов России, а в нынешнем календарном – уже шесть. В январе на Кубке России она подняла в рывке 82 кг, а теперь на домашних соревнованиях улучшила результат на два килограмма. Получается, Мария бьет свои же рекорды», - подытожил Дмитрий Водяха.