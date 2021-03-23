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Происшествия23 марта 2021 10:33

В Белгородской области автомобиль загорелся после столкновения с деревом

В ДТП пострадал 60-летний водитель «Лады»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария произошла в понедельник, 22 марта, около шести часов утра в Борисовском районе. По предварительным данным, 60-летний водитель «Лады Ларгус» ехал слишком быстро и не справился с управлением. Легковушка слетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель автомобиля получил травмы. Других дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в первый день недели на территории региона не зарегистрировано. За сутки сотрудники ГИБДД выявили 561 нарушение ПДД. В частности автоинспекторы поймали десять пьяных водителей, а также 88 пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте.

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