В Белгороде на штрафстоянку отправили 22 автомобиля

Работа по «очистке» улиц от машин-нарушителей продолжается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Усиленный контроль за неправильно припаркованными машинами в областном центре начался в начале марта.

На своей страничке в ВК мэр Белгорода Юрий Галдун предупредил нарушителей, что неуважение к правилам дорожного движения и благоустройства может обернуться эвакуацией авто.

Но нарушения ПДД продолжаются. На сегодняшний день составлено 110 административных материалов, эвакуировано 22 авто.

Работа по «очистке» улиц от машин-нарушителей продолжается. Эвакуированные авто отправляются на спецстоянку по адресу: ул. Губкина,1а. Телефон: 55–41–84.