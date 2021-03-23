1500 родителей белгородских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Родители написали два тестовых задания и сочинение по прочитанному тексту. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Пробный экзамен по русскому языку длился 30 минут. Родители написали два тестовых задания и сочинение по прочитанному тексту. Нагрузка существенно меньше, чем у детей на реальном государственном экзамене.

«Это мероприятие полезно для родителей, - уверена директор Старооскольского Центра оценки качества образования Софья Лунева. - Чтобы они потом пришли домой и сказали своим детям, что для них созданы все условия в пунктах проведения экзамена, что нужно только лишь показать все свои знания, которые они получили за 11 лет учебы в школе».

За всеми процессами следили работники экзаменационного штаба, им в помощь – камеры видеонаблюдения. На настоящем ЕГЭ видеопоток будет транслироваться онлайн, поэтому каждая попытка сдать экзамен нечестно будет зафиксирована.

«Эта акция – отличная возможность для родителей проверить свой уровень компетентности по обязательному предмету, - призналась мама двух старшеклассниц Ольга Ковика. - И еще хочу сама испытать то психологическое состояние, в котором будут находиться мои девочки, чтобы перед настоящими экзаменами помочь им справиться с волнением».

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие и руководители муниципалитетов Белгородской области, а также начальники территориальных управлений образования региона.

«Родители подчас волнуются больше, чем их дети, - рассуждает начальник управления образования Борисовского района Елена Чухлебова. - Мы надеемся, что участие в акции развеет их опасения. Правила акции для взрослых аналогичны традиционным условиям проведения итоговой аттестации одиннадцатиклассников»

«Именно поэтому взрослые смогли сами убедиться, что залог успеха на экзамене – это уверенность в собственных силах. А значит и своих детей родители психологически настроят на мобилизацию исключительно собственных знаний на экзамене».

Отметим, что Белгородская области в пятый раз присоединилась к единому дню сдачи ЕГЭ родителями.