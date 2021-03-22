Лучшие юные химики страны съехались в Белгород

Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы на профильные направления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вплоть до 28 марта в стенах Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова состоятся теоретические и практические туры олимпиады, которые позволят определить лучшего школьника-химика России.

Среди участников – 291 человек из 59-ти субъектов России. Все ребята - победители региональных этапов.

Честь нашего региона будут отстаивать два юных химика: ученик 11 класса школы № 40 г. Старый Оскол Роман Зиновьев и ученик 10 класса лицея № 32 г. Белгорода Артем Бабичев.

В составе жюри олимпиады – преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, Казанского (Приволожского) федерального университета, Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова и других вузов страны.

Председатель жюри олимпиады – первый проректор БГТУ имени В.Г. Шухова, доктор технических наук Евгений Евтушенко.

Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы на профильные направления.