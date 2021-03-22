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Общество22 марта 2021 16:20

В Белгороде пройдет выставка курского художника

На экспозиции будут представлены пейзажи не только малой родины Александра Гаплевского, но и Орловской области, Валдая, Соловков
Алексей СЕРГУНИН
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Художник работает в технике масляной живописи, акварели, гуаши в жанрах не только пейзажа и натюрморта, но и портрета, тематической картины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка курского художника Александра Гаплевского откроется в Пушкинской библиотеке-музее с 26 марта.

Художник работает в технике масляной живописи, акварели, гуаши в жанрах не только пейзажа и натюрморта, но и портрета, тематической картины. Его работы отличаются многообразием форм, цветовых сочетаний и реалистической повествовательностью.

Александр Гаплевский хорошо известен в Белгороде. Он не раз участвовал в различных выставках в Белгородском государственном художественном музее, выставочном зале «Родина», а также в Международном славянском пленэре в Белгородском районе в прошлом году.

Кстати, он наш земляк – родился в 1953 году в селе Борисовка тогда Курской, а ныне Белгородской области.

В 2016-м году принят в Союз художников России, состоит в Международной ассоциации изобразительных искусств. Его произведения находятся в коллекциях и частных собраниях в России и за рубежом (Европа, Канада).