Энергетики приглашают юных белгородцев принять участие в творческом флешмобе

Формы и жанры творческих работ могут быть абсолютно разными.

«Россети Центр Белгородэнерго» приглашает школьников и дошкольников вспомнить правила безопасного обращения с электричеством и принять участие в творческом онлайн флешмобе #МояЭлектробезопасность.

Флешмоб не ограничивает детей в проявлении фантазии. Главное – вспомнить самому и рассказать друзьям об одном или нескольких правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Формы и жанры творческих работ могут быть абсолютно разными: лайфхаки, головоломки, ребусы, кроссворды загадки, игры, рисунки, стихи, рассказы, басни, песни, видеоролики, и др. — все, что поможет раскрыть тему безопасного электричества. Девиз флешмоба: «Нарисуй, Зашифруй, Загадай, Расскажи свое правило электробезопасности!»

Почерпнуть информацию о корректном поведении вблизи энергообъектов поможет раздел сайта «Россети Центр» «Электробезопасность» https://www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/

Для участия во онлайн акции необходимо с 22 марта по 1 июня 2021 года направить заявку и саму работу по электронному адресу energylandBEL@yandex.ru. Если необходимо, добавить небольшой текстовый комментарий.

Каждая работа размещается в группе социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/zdesbezopasno. По наибольшему количеству набранных лайков будут отобраны победители и призеры флешмоба. Энергетики также оставляют за собой право отметить наиболее понравившиеся работы. Лучшие участники получат дипломы и подарки от «Россети Центр Белгородэнерго».

Подведение итогов состоится на первой неделе летних каникул с 1 по 4 июня 2021 года.