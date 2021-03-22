На Белгородчине ждут вакцину от COVID-19

50 процентов белгородцев, прошедших иммунизацию, это люди старше 60 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщил сегодня начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников, в ближайшие дни в регион поступит очередная партия вакцины от COVID-19 для 10200 человек.

В настоящее время вакцинацию одним компонентом прошли почти 105 тысяч жителей области, двумя привиты свыше 73 тысяч человек.

Первый компонент вакцины израсходован полностью, продолжаются прививки вторым компонентом.

Отметим, что 50 процентов белгородцев, прошедших иммунизацию, это люди старше 60 лет.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в области стабилизировалась. Общий коечный фонд, выделенный для пациентов с COVID-19, занят на 80 процентов.

Стало меньше пациентов, находящихся на ИВЛ. Если динамика заболеваемости сохранится, департамент здравоохранения планирует в ближайшее время перевести в штатный режим приема пациентов областную детскую больницу, которая была перепрофилирована в ковид-госпиталь.