Белгородские гиревики завоевали две бронзы на первенстве России

В состав белгородской команды вошли: Владимир Сушков, Сергей Кирюхин (оба - СШОР 5 г. Белгорода), Олег Зубков и Илья Розмазнин (оба - СШОР г. Губкина). Фото ЦСП Белгородской области.

С 19 по 21 марта в столице Чувашии состоялось первенство России по гиревому спорту. В активе белгородских спортсменов две бронзовые медали.

В весовой категории свыше 63 кг третье место заняла Алеся Щекина.

А сборная Белгородской области стала третьей в дисциплине «эстафета длинный цикл 4 по 3 минуты (гири 32+32 кг)».

В состав команды вошли: Владимир Сушков, Сергей Кирюхин (оба - СШОР 5 г. Белгорода), Олег Зубков и Илья Розмазнин (оба - СШОР г. Губкина).

Поздравляем спортсменов и их тренеров Андрея Вильгана, Константина Ермакова, Алексея Конева и Сергея Сылку.