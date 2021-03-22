Белгородская область заняла 2-е место в национальном экологическом рейтинге

При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов и активность общественных организаций и ответственность власти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экологи общественной организации «Зеленый патруль» опубликовали очередной рейтинг за три минувших зимних месяца по экологической безопасности и охране окружающей среды в субъектах РФ.

Белгородская область улучшила свои позиции по сравнению с осенним рейтингом 2020 года. Теперь наш регион второй в списке (поднялся на одну ступеньку), а лидирует по-прежнему Тамбовская область (0).

При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов и активность общественных организаций и ответственность власти.

В ТОП-5 регионов также входят республика Алтай (-1), Курская область (+1) и Алтайский край (-1).

Замыкают рейтинг Красноярский край (-1), Омская область (0) и Иркутская область (0), занимающие места с 83-го по 85-е соответственно.

Как уверяют составители рейтинга, лидирующие позиции удается занять передовым сельскохозяйственным регионам, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленным малонаселенным областям, или с высоким уровнем финансирования природоохранных программ.