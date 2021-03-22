Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области 89 пациентов заболели, а 18 – выздоровели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1949 года рождения и житель Курской области 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 89 пациентов заболели, а 18 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33500 человек, выздоровели – 29238, умерли – 535.