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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 13:44

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки от коронавируса в регионе вылечились 18 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки в Белгородской области 89 пациентов заболели, а 18 – выздоровели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1949 года рождения и житель Курской области 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 89 пациентов заболели, а 18 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33500 человек, выздоровели – 29238, умерли – 535.