Жители Белгорода поспорят за премию «Семья года»

Победителей наградят 15 мая в Международный день семьи. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

До 1 апреля белгородцы могут подать заявку на участие в премии мэра города «Семья года».

Правда, есть одно «но». Как пояснили «КП» в комплексном центре социального обслуживания населения, участвовать могут лишь те семьи, которые зарегистрированы в Белгороде не менее пяти лет (по паспорту).

Размер премии составляет 50 тысяч рублей, и эта сумма вручается в каждой из семи номинаций:

«Ее величество Семья» (семья, набравшая наибольшее количество голосов из всех участников конкурса);

«Семейные династии» (семья, представившая наибольшее количество поколений и членов семьи, занимающихся одним видом профессиональной деятельности либо работающих на одном предприятии);

«Семейная гордость Белого города» (семья, где воспитываются одаренные дети);

«Медовый месяц длиною в жизнь» (семья, отметившая юбилей совместной жизни - 50 лет и более);

«Молоды и счастливы вместе» (семья, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка или детей и в которой один из супругов не достиг 35-летнего возраста);

«Семья - источник вдохновения» (семья, имеющая наибольшие достижения в спорте, искусстве);

«Твори добро другим во благо» (семья, занимающаяся благотворительностью).

Победителей наградят 15 мая в Международный день семьи.

Адрес приема заявок: ул. Королева, д.8, каб. 46, телефон: 52-62-02.