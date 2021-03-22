В четвертьфинале плей-офф ХК «Белгород» сыграет с «Рязань-ВДВ»

В первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5). mhkbel.beluo31.ru

Стали известны все участники второго раунда плей-офф первенства НМХЛ по хоккею.

Вслед за ХК «Белгород» в четвертьфинал вышли МХК «Липецк», ХК «Бобров», «Дизелист», «Рязань-ВДВ», «Локо-Юниор», «Динамо-Юниор» и ХК «Динамо-576».

За путевку в полуфинал белгородцы поспорят с «Рязань-ВДВ».

Матчи пройдут 27 – 28 марта в Рязани, 31 марта и 1 апреля в Белгороде, 4 апреля – в Рязани.

Впрочем, четвертая и/или пятая встречи могут не понадобиться, если одна из команд одержит три победы.

В первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а рязанские хоккеисты в пяти играх оказались сильнее ХК «Брянск» (2:3, 7:2, 5:4 (б), 5:6 (б), 8:4).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, а «Рязань-ВДВ» - второе.