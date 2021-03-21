ХК «Белгород» вышел во второй раунд плей-офф!

В третьем периоде хозяева добились убедительного перевеса – 3:0. mhkbel.beluo31.ru

Сегодня на белгородской арене «Оранжевый Лед» состоялся пятый матч между ХК «Белгород» и череповецким «Металлургом» в рамках 1/8 финала первенства НМХЛ по хоккею.

После первого периода гости вели в счете – 1:2. У белгородцев на пятой минуте отличился Арслан Ямалов.

Во второй двадцатиминутке команды разошлись миром – 3:3. Ворота «Металлурга» поразили – Алексей Смирнов (23-я, 32-я) и Егор Домничев (32-я).

В третьем периоде хозяева добились убедительного перевеса – 3:0. По разу отличились Алексей Мохов (41-я), Смирнов (56-я) и Руслан Абянов (60-я).

Итог матча – 7:5 в пользу ХК «Белгород», и победа в серии со счетом 3:2.

Сегодня определится соперник белгородцев по второму раунде плей-офф.