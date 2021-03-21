В полиции прокомментировали задержание автомобилиста на улице Конева в Белгороде

В отношении мужчины составлено два административных материала. Фото: "КП" Архив

В социальных сетях появилось видео задержания в Белгороде водителя автомобиля «Хендай Грета». Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, около одиннадцати часов дня.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Конева и Буденного сотрудники ДПС подали водителю иномарки, не пропустившему пешехода, жест об остановке. Однако тот проехал дальше и, припарковавшись в остановочном кармане, поспешил вместе с пассажиркой покинуть салон автомобиля. Когда полицейский подошел к мужчине, тот сел в машину и захлопнул дверь. По данным пресс-службы УМВД, в присутствии понятых белгородец 1989 года рождения отказался передать инспектору водительское удостоверение. В соответствии с законом «О полиции» сотрудники ДПС применили к нему физическую силу и надели наручники, после чего доставили для дальнейшего разбирательства в отдел.

В ведомстве добавили, что в отношении мужчины составлено два административных материала – за непредоставление преимущества в движении пешеходу и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Если за первое правонарушение предусмотрен штраф до двух с половиной тысяч рублей, то за второе суд может назначить такое наказание как несколько суток ареста.