Под Белгородом водитель «пятнадцатой» врезался в здание магазина и погиб

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло 20 марта около семи часов вечера в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по улице Пролетарская не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в крыльцо магазина.

- Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 39-летняя пассажирка госпитализирована в лечебное учреждение, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.