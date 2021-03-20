Лучший бомбардир ВК «Белогорье» вернулся в Италию

За 81 сет 27-летний итальянец набрал 232 очка и стал лучшим бомбардиром белгородцев. belogorievolley.ru

Ряды ВК «Белогорье» покинул Габриэле Нелли. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

В минувшем розыгрыше суперлиги диагональный сборной Италии и лучший бомбардир последнего Кубка мира принял участие в 25-ти встречах.

За 81 сет 27-летний итальянец набрал 232 очка и стал лучшим бомбардиром белгородцев. В этом сезоне Нелли показал 44-процентную эффективность в атаке, сделал 19 эйсов (0,23 эйса за сет), поставил 14 блоков (0,17 блока за сет).

В играх турнира за 11–14 места единственным диагональным «Белогорья» будет 21-летний Егор Сиденко.