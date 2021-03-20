Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 29186 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1963 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения, проходившая лечение в Губкинской ЦРБ, а также житель Грайворонского городского округа 1962 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 91 пациент заболел, а 120 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33321 человек, выздоровели – 29186, умерли – 531.