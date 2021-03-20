В Белгородской области участковый по горячим следам раскрыл кражу двух бычков с фермы

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Преступление произошло в Ровеньском районе. С молочно-товарной фермы в хуторе Сидоров пропали два бычка мясной породы. Ущерб оценили в сумму 133 тысячи рублей.

Участковый уполномоченный по горячим следам нашел подозреваемых. Ими оказались жители одного из сел в возрасте 39-ти и 42 лет. Один из них является работником фермы. По предварительным данным, вечером 16 марта односельчане забили животных прямо на территории МТФ. Мясо они сразу же вынесли и по дешевке продали скупщику. Вырученные 20 тысяч рублей мужчины поделили между собой.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.