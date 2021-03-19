Молодой белгородец пытался задушить бывшую жену

Во время ссоры белгородец стал душить 20-летнюю девушку, грозя ей расправой. Фото: "КП" Архив

На днях в губкинский отдел полиции поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одной из квартир. В отдел позвонила обеспокоенная соседка.

Выехавший на вызов участковый задержал дебошира. Им оказался 23-летний парень. По предварительным данным, молодой человек пришел к бывшей супруге и закатил ей скандал. Во время ссоры он стал душить 20-летнюю девушку, грозя ей физической расправой.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что на парня составили протокол за побои. Помимо этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.