Капризы субботней погоды на Белгородчине: снег, дождь, гололедица

Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

В Белгороде ночью - от минус двух до минус четырех градусов, днем – от плюс двух до плюс четырех градусов.

Перед выходом на улицу учитывайте температурный режим - одевайтесь по погоде и помните, что если в прогнозе передают о северном направлении ветра, то по ощущениям температура воздуха может казаться на несколько градусов ниже.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время осадков и соблюдать скоростной режим в условиях гололедицы. Особую осторожность следует соблюдать возле пешеходных переходов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.