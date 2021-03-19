Белгородские МЧСники спасли кота и собаку

Собака упала в открытый колодец и не могла самостоятельно выбраться. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня дежурный караул пожарно-спасательной части № 6 Старого Оскола совершил нестандартный поступок – снял с 3-метровой высоты кота.

Инцидент произошел в микрорайоне Королева. Вызвавший спасателей прохожий объяснил, что пытался сам выманить кота с помощью лакомств, но после безрезультатных попыток он решил обратиться к профессионалам.

Кот взобрался на 3-метровое дерево. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Один из огнеборцев забрался на высокое дерево, аккуратно снял испуганное животное с веток и затем вместе с ним спустился на землю. После спасения кот убежал.

А накануне в единую дежурно-диспетчерскую службу Губкинского городского округа позвонила взволнованная местная жительница.

Она сообщила, что во время прогулки в микрорайоне Йотовка ее собака упала в открытый колодец и не может самостоятельно выбраться.

Собаку спасли при помощи лестницы. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В результате дежурный караул пожарно-спасательной части № 8 помог женщине спасти собаку с помощью лестницы. Когда питомец оказался в руках хозяйки, она с радостью отметила, что ветеринарная помощь ему не нужна.

Важно понимать, что в обоих случаях сотрудники МЧС смогли откликнуться на звонки с просьбой спасти животных, так как они поступали в тот момент, когда помощь людям не требовалась.

В МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, и в компетенцию пожарных и спасателей подобные случаи не входят.

Напоминаем, что в случае происшествия нужно звонить в службу спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.