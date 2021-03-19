Белгородские хоккеисты победили в Череповце

Решающий матч за выход во второй раунд плей-офф клубы проведут 21 марта в Белгороде. Начало игры в 13:00. mhkbel.beluo31.ru

В Череповце состоялся 4-й матч 1/8 финала первенства НМХЛ по хоккею между местным «Металлургом» и ХК «Белгород».

Гости уже с первого периода обозначили свое желание выправить ситуацию в серии.

На пятой минуте Алексей Мохов открыл счет. На 35-й минуте Арслан Ямалов удвоил перевес белгородцев. Точку же в матче на 55-й минуте (при счете 1:2) поставил Мохов. Итог встречи – 1:3 в пользу ХК «Белгород».

Таким образом, счет в серии стал 2:2. Решающий матч за выход во второй раунд плей-офф клубы проведут 21 марта в Белгороде. Начало игры в 13:00.

Напомним, что серия началась с гостевой победы «Металлурга» (2:4) после чего белгородцы добились успеха в овертайме – 2:1. В третьем матче победу на своем льду праздновал «Металлург» - 2:1.