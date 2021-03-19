Белгородские оперативники раскрыли кражу ювелирных изделий на четверть миллиона

Всего подозреваемому удалось похитить не менее 15 ювелирных изделий стоимостью около 250 тысяч рублей. Фото: Иван ИВАНОВ

Жительница Белгорода пришла в городской отдел полиции № 1 и сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия.

В результате после оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель - бывший сожитель женщины.

По предварительным данным, он знал, где потерпевшая хранит украшения, и в течение нескольких месяцев выносил их из квартиры, сдавая в ломбард.

Всего удалось похитить не менее 15 ювелирных изделий стоимостью около 250 тысяч рублей. Когда владелица обнаружила пропажу и стала задавать вопросы, мужчина скрылся и перестал выходить на связь.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.