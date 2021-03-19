Белгородские росгвардейцы завоевали серебро в онлайн-чемпионате по шахматам

Подполковник полиции Сергей Головко. фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Команда Управления Росгвардии по Белгородской области стала серебряным призером онлайн-чемпионата Центрального округа войск национальной гвардии РФ по шахматам, уступив первенство москвичам.

В состязании приняли участие 27 сборных команд из территориальных органов и воинских частей оперативно-территориального объединения. В личном первенстве также удалось войти в тройку лучших. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Сергей Головко завоевал серебро. Он несколько лет подряд был победителем данных соревнований, а сейчас вошел в состав команды Центрального округа, которая уже 24-25 марта выступит на чемпионате войск национальной гвардии по шахматам в отдельной дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.

- Соревнования проводились согласно правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 11 туров. Звание лучшего шахматиста определялось по наибольшему набору очков (по коэффициенту Бухгольца), - отметил главный судья соревнований, офицер отдела боевой подготовки округа подполковник Ильнур Гарипов.