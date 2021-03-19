Белгородца подозревают в краже черной и красной икры из магазина

За кражу икры белгородец может сесть на два года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию Белгорода обратились сотрудники магазина. В ходе инвентаризации они выявили недостачу товара – двух банок черной и красной икры. Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина зашел в магазин под видом покупателя. Воспользовавшись тем, что сотрудников магазина не было рядом, он достал из холодильника две банки икры, спрятал в сумку и ушел. Любителю деликатесов грозит до двух лет лишения свободы. В отношении него возбудили уголовное дело. Ведется дознание.