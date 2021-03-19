Жителя Белгородской области могут осудить за повторную езду в пьяном виде

От прохождения медицинского освидетельствования житель Грайворонского городского округа отказался. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отдел дознания УМВД России по г. Белгороду возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего водителя «Лексуса».

В минувшее воскресенье около пяти часов утра он был остановлен на проспекте Славы города Белгорода. Но от прохождения медицинского освидетельствования житель Грайворонского городского округа отказался.

А так как он уже ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, то теперь в соответствии со ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) ему грозит тюремного заключение на срок до двух лет.