Два человека погибли на пожаре под Белгородом

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня в 5 часов 23 минуты в единую дежурно-диспетчерскую службу Старооскольского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Сорокино.

К моменту как приехали пожарные, из дома шел дым, горела кровля. Соседи сообщили, что в доме могут находиться люди.

Огнеборцы приступили к тушению пожара и поиску людей. К сожалению, на месте пожара были обнаружены двое погибших - собственница дома 1960 года рождения и ее сын 1979 года рождения. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Чтобы уменьшить риск подобных ситуаций, ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает о нескольких важных советах.

Во-первых, ограничьте использование электронагревательных приборов. Обратите внимание на то, что можно и нужно использовать только сертифицированные изделия заводского изготовления.

Во-вторых, не оставляйте электроприборы без присмотра. Объясните детям, что нельзя самостоятельно пользоваться электрооборудованием, когда родителей нет дома.

В-третьих, не ставьте обогреватели рядом с кроватью или занавесками, не сушите на них вещи, не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

И, в-четвертых, не перегружайте проводку. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. Если у вас старая проводка - не поленитесь вызвать специалиста для проверки.