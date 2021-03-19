На Белгородчине стали чаще раскрывать преступления на транспорте

В 2020 году на белгородском транспорте не было убийств, разбоев, причинения тяжкого вреда здоровью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным белгородской транспортной прокуратуры, в прошлом году число преступлений в регионе сократилось более чем на 10 процентов – опустилось до отметки 156.

При этом раскрываемость преступлений выросла на 7,6 процентов и составила 42, 4 процента. К примеру, рост по итогам 2019-го года составлял 34,8 процента.

В 2020 году на белгородском транспорте не было убийств, разбоев, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, актов терроризма и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Больше всего зафиксировано преступлений небольшой тяжести – 93 (2019 год - 103). И раскрываемость пусть и незначительно, но повысилась 39,8 процентов (+1,4).