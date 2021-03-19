640 тысяч жителей Белгородской области получили соцподдержку в 2020-м году

3700 белгородских семей удалось поддержать за счет единовременного пособия и пособия на основе социального контракта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Свыше восьми миллиардов рублей в 2020-м году пошли на социальную помощь жителям региона. Ее получили 640 тысяч человек.

3700 белгородских семей удалось поддержать за счет единовременного пособия и пособия на основе социального контракта. В результате удалось повысить средний доход семей, обратившихся за поддержкой.

«Наши ключевые задачи на 2021-й год - снизить уровень безработицы населения, уменьшить число людей, которые живут за чертой бедности, а также увеличить количество семей, чей доход выше прожиточного минимума», – подчеркнула начальник департамента социальной защиты населения и труда области Елена Батанова.